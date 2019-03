Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruch in Imbissstube

Heinsberg-Dremmen (ots)

In eine Imbissstube an der Erkelenzer Straße brachen unbekannte Täter am Dienstag (19. März) gegen 4.10 Uhr ein. Nachdem sie ein Fenster aufgehebelt hatten, drangen sie in das Gebäude ein. Dort öffneten sie gewaltsam einen Spielautomaten und entwendeten daraus Bargeld. Eine Zeugin wurde auf die Tat aufmerksam und informierte die Polizei. Auch die Täter hatten bemerkt, dass sie entdeckt worden waren. Daraufhin flüchteten sie unerkannt mitsamt ihrer Beute. Nach Angaben der Zeugin handelte es sich um zwei männliche Personen. Sie beschrieb sie als klein und schlank. Beide trugen dunkle Kleidung und Mützen. Sie verständigten sich in einer der Frau unbekannten Sprache. Weitere Zeugen dieser Tat oder Personen, die Angaben zur Identität der gesuchten Männer machen können, wenden sich bitte an das Kriminalkommissariat 2 der Polizei in Heinsberg, Telefon 02452 920 0.

