Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Brand in Garage, Zeugen gesucht

Erkelenz (ots)

In der Nacht zum 16. März (Samstag) bemerkte eine Anwohnerin gegen 0.30 Uhr Flammen in einer Garage auf dem Leo-Heinrichs-Weg. Die die dazu gerufene Feuerwehr konnten ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Gebäude verhindern. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Da es Hinweise auf Brandstiftung gibt, bittet die Polizei Personen, die Beobachtungen gemacht haben, die mit dem Brand in Zusammenhang stehen könnten, sich zu melden. Zuständig ist das Kriminalkommissariat 1 der Polizei in Heinsberg unter Telefon 02452 920 0.

