Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Verfolgungsfahrt mit Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer

Übach-Palenberg (ots)

Nach privaten Streitigkeiten an der Straße Sebastianusweg am 16. März (Samstag) flüchtete ein 26-jähriger Mann aus Übach-Palenberg, gegen 7.40 Uhr, mit seinem weißen Pkw Audi A1, über die Landstraße 164 in Richtung Geilenkirchen. Als die hinzu gerufenen Polizisten das Fahrzeug in Höhe der Boschstraße anhalten wollten, kam der Mann der Aufforderung nicht nach, sondern fuhr weiter. Er setzte seine Fahrt mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Geilenkirchen fort. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf. Kurz vor dem Kreisverkehr an der Bundestraße 56 überholte der 26-Jährige in einer unübersichtlichen Situation ein Fahrzeug. Als er in den Kreisverkehr fuhr, kam er kurzzeitig von der Fahrbahn ab. Sein Pkw wurde dabei leicht beschädigt. Nachdem er den Kreisverkehr verlassen hatte, überholte er erneut mit hoher Geschwindigkeit ein vorausfahrendes Fahrzeug, bevor er nach rechts in Richtung Immendorf abbog. An der Steigung der Dürener Straße kam es erneut zu einem riskanten Überholmanöver. Der Übach-Palenberger konnte den entgegenkommenden Verkehr während des Überholvorgangs nicht überblicken. Nach der Fahrt durch den Ort Immendorf fuhr er mit seinem Pkw in einem Acker, rechtsseitig der Fahrbahn. Dort konnte er durch die Beamten ergriffen und zum Polizeigewahrsam gebracht werden. Zur Sachverhaltsklärung bittet die Polizei Zeugen, die die Fahrt beobachtet haben, oder Personen, die selbst überholt oder gefährdet wurden, sich beim Verkehrskommissariat der Polizei Heinsberg, unter Telefon 02452 920 0, zu melden.

