Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Versuchter Kupferdiebstahl

Waldfeucht (ots)

Am Sonntag, 10. März vernahm der Bewohner eines Einfamilienhauses an der Straße Im Kirchpfad, gegen 3 Uhr nachts, vom Dach des Hauses her Geräusche. Er hörte einen Akkuschrauber und sah daraufhin nach dem Rechten. Er verständigte die Polizei über den Vorfall. Dem oder den Täter/n gelang es, unerkannt zu flüchten. Die Beamten stellten fest, dass offenbar versucht wurde, die Regenrinne aus Kupfer abzuschrauben.

