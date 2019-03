Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Täter beschädigten zwei Pkw

Erkelenz-Lövenich / Hückelhoven (ots)

In Erkelenz-Lövenich zerstachen unbekannte Täter in der Zeit zwischen Samstag (16. März) und Sonntag (17. März) an der Straße Pickartzend an einem parkenden Pkw Mercedes zwei Reifen.

In Hückelhoven wurde am Lippeweg im gleichen Zeitraum ein Pkw VW rundherum verkratzt. Außerdem wurde das Fahrzeug mit schwarzer Farbe beschmutzt und die Außenspiegel durch Tritte beschädigt. Die unbekannten Täter entwendeten zudem beide Kennzeichenschilder mit HS- Städte-Kennung.

Die Polizei bittet Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten, sich beim Kriminalkommissariat der Polizei Erkelenz oder Hückelhoven unter Telefon 02452 920 0 zu melden.

