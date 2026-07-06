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Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in Mehrfamilienhaus am Caldenhofer Weg

Hamm-Mitte (ots)

Ein Mehrfamilienhaus am Caldenhofer Weg war Freitag, 3. Juli, in der Zeit zwischen 12.30 Uhr und 14 Uhr das Ziel von unbekannten Einbrechern. Durch Aufhebeln der Wohnungstür verschafften sich die unbekannten Tatverdächtigen unbefugten Zutritt. Vor Ort durchwühlten sie diverse Schränke und entwendeten Bargeld sowie Ausweisdokumente.

Hinweise zum Einbruch und zu verdächtigen Personen nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder unter der E-Mail-Adresse hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (bf)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

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