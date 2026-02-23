POL-HAM: Einladung zum Pressetermin: Vorstellung der Kriminalstatistik 2025

Hamm-Heessen (ots) - Ein 18-jähriger Fahranfänger wurde am Samstagmorgen, gegen 1.50 Uhr, bei einem Verkehrsunfall auf dem Afyonring schwer verletzt. Der junge Mann befuhr den Afyonring in nördliche Richtung mit einem VW Golf, kam im Kurvenbereich nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum. In der Folge wurde das Auto zurück auf die Fahrbahn geschleudert und kam auf der Seite liegend mit ...

mehr