Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Zehnjähriger bestohlen - Radfahrer flüchtig

Hamm-Heessen (ots)

Einem Zehnjährigen ist am Mittwoch, 18. Dezember, seine Umhängetasche an der Marienkirche entrissen worden.

Gegen 13.20 Uhr ging der Minderjährige durch einen Park am Hallenbad in Heessen, als ihm ein Radfahrer von hinten im Vorbeifahren die schwarze Gucci-Tasche von der Schulter riss. Dabei verletzte sich der Zehnjährige leicht am Hals. Anschließend entfernte sich der Unbekannte mit seinem Fahrrad in Richtung Osten.

Da sich in der Handtasche unter anderem das Handy des Zehnjährigen befand, ging dieser zunächst zu seinem Vater nach Hause. Anschließend fuhren sie gemeinsam zur Polizeiwache.

Nach Angaben des Zeugen war der Radfahrer von schlanker Statur. Er habe eine dunkle Jacke sowie eine schwarze Kapuze getragen. Das Fahrrad selbst sei schon älter und rostig gewesen.

Hinweise zur Tat oder zu verdächtigen Personen nimmt die Polizei Hamm unter 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (rv)

