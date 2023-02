Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Unbekannte Frau stiehlt Handy aus Geschäft

Hamm-Mitte (ots)

In einem Bekleidungsgeschäft an der Martin-Luther-Straße hat eine unbekannte Frau am Donnerstag, 9. Februar, zwischen 17.40 Uhr und 17.45 Uhr ein Handy gestohlen.

Die Diebin betrat das Geschäft und bat eine 56 Jahre alte Verkäuferin, ihr ein Kleidungsstück herauszusuchen. Ohne etwas zu kaufen, verließ die Frau anschließend wieder das Geschäft. Unmittelbar darauf bemerkte die 56-Jährige, dass das Mobiltelefon der Marke Samsung fehlte, welches sie zuvor im Kassenbereich abgelegt hatte.

Die Mitarbeiterin beschreibt die Diebin wie folgt: Sie ist geschätzt zwischen 20 und 25 Jahre alt, etwa 1,60 Meter groß und hatte ihre schwarzen, langen Haare zu einem Zopf gebunden. Die Frau habe ein rundes Gesicht und eine normale Statur. Bekleidet war sie mit einer schwarzen Hose, einer schwarzen Steppjacke und schwarzen Winterboots mit Glitzer.

Hinweise zu der Diebin nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder als E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(hr)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell