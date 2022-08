Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Ein Leichtverletzter nach Auffahrunfall

Hamm-Mitte (ots)

Am Dienstag, 2. August, gegen 14.00 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Straße Ostenallee. In Höhe der Hausnummer 84 musste zunächst ein 55-jähriger Mercedes-Fahrer aus Hamm verkehrsbedingt anhalten. Nachdem er anfuhr, kollidierte er mit einem vor ihm haltenden VW. Dessen Fahrer, ein 44-Jähriger aus Nordkirchen wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Er gab an, sich selbstständig in ein Krankenhaus begeben zu wollen. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.(lh)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell