Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Körperliche Auseinandersetzung auf Kirmes

Martinroda (ots)

Sonntagnacht gegen 01.10 Uhr kam es im Rahmen einer Kirmesveranstaltung zu einer körperlichen Auseinandersetzung auf der Festwiese im Pinienweg in Martinroda. Hierbei geriet ein 30-jähriger Kirmesgast mit zwei anderen Kirmesbesuchern (m/41 und m/34) zunächst verbal in Streit, bevor die beiden Männer auf den 30-Jährigen einschlugen. Der junge Mann wurde durch die Schläge leicht am linken Auge verletzt und durch einen hinzugerufenen Krankenwagen zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus verbracht. Gegen die beiden Täter, welche durch die Polizei ermittelt werden konnten, wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. (dl)

