Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Versammlung auf dem Willy-Brandt-Platz

Hamm-Mitte (ots)

Eine angemeldete Versammlung im Kontext der aktuellen Lage in Afghanistan am Donnerstag, 19. August, auf dem Bahnhofsvorplatz verlief friedlich und störungsfrei. In der Zeit zwischen 17 Uhr und 17.35 Uhr beteiligten sich in der Spitze bis zu 90 Personen an der Standkundgebung.(hei)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell