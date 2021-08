Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Versuchter Einbruch auf Bauernhof

Hamm-Pelkum (ots)

Täter versuchten zwischen Mittwoch, 18. August, 18 Uhr und Donnerstag, 19. August, 8 Uhr, in einen Bauernhof auf der Bönener Straße einzubrechen. Die Einbrecher verursachten an zwei verschiedenen Türen Sachschaden, als sie erfolglos in das Innere gelangen wollten und flüchteten ohne Beute. Hinweise zu dem versuchten Einbruch nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(mg.)

