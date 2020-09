Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Ladendieb stößt Angestellte zur Seite

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Ein Unbekannter flüchtete mit ein Paar Schuhen am Mittwoch, 16. September, gegen 10.30 Uhr aus einem Geschäft auf der Friedich-Ebert-Straße. Als eine Verkäuferin den Dieb in Höhe der Marinestraße stellen konnte, stieß er die 37-Jährige beiseite und rannte weiter in Richtung Eichstedtstraße.

Die Person ist zirka 40 Jahre alt, 1,80 Meter groß und stämmig gebaut. Er hat dunkle kurze Haare, braune Augen und war mit einer hellen Jeans, einem blau/grauen Pullover und schwarzen Schuhen bekleidet. Zudem trug er einen schwarzen Mund-Nasen-Schutz. Die Verkäuferin blieb unverletzt.

Bei Hinweisen zu dem Unbekannten wenden Sie sich an die Polizei Hamm unter der 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de. (mg)

