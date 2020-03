Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Ein Leichtverletzter nach Kellerbrand in der Friesenstraße

Hamm-Herringen (ots)

Am Mittwoch, 25. März 2020, um 11 Uhr wurde zunächst der Feuerwehr ein Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Friesenstraße gemeldet. Die eintreffenden Rettungskräfte stellten eine starke Rauchentwicklung aus einem Kellerfenster des Gebäudes fest. Durch die alarmierte Feuerwehr konnte das im Kellergeschoss ausgebrochene Feuer unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Ein 44-jähriger Mann aus Hamm wurde aufgrund des Verdachts einer Rauchgasvergiftung durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Zur Brandursache und der Höhe des entstandenen Schadens können derzeit keine Angaben getätigt werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen diesbezüglich aufgenommen. (as)

