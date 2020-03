Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Erneute Anrufe von falschen Polizisten - Warnung: Neue Masche

Hamm (ots)

Zum wiederholten Male wurden Hammer Bürgerinnen und Bürger am 4. März von falschen Polizisten kontaktiert. Angeblich sei die Polizei über einen bevorstehenden Einbruch informiert worden; mit dem Anruf wolle man die Angerufenen warnen.

In vielen und ähnlichen Fällen werden die Angerufenen dann nach Wertgegenständen gefragt, die sie der falschen Polizei zum Schutz überreichen sollen. Glücklicherweise durchschauten eine 47-Jährige sowie eine 89-Jährige die Masche und verständigten uns, die echte Polizei.

Genau richtig! Denn die Polizei wird Sie niemals darum bitten, Wertgegenstände zu übergeben. Rückversichern Sie sich im Zweifel immer über den Notruf 110! Warnen Sie auch ältere Mitbürgerinnen und Mitbürger vor den Tricks der Betrügerinnen und Betrüger. Bleiben Sie wachsam!

Insbesondere da die Betrügerinnen und Betrüger immer einfallsreicher werden. So berichtete die Polizei Düsseldorf kürzlich von einer neuen Masche: Betrüger kombinierten dort den Enkeltrick mit der "Falsche-Polizisten"-Masche.

Zunächst rief ein vermeintlicher Enkel bei einer 77-Jährigen an. Als diese misstrauisch nachfragte, legte der "Enkel" auf. Kurze Zeit später rief dann eine vermeintliche Polizistin an, die das zuvor geführte Telefonat angeblich im Zuge einer Überwachung des falschen Enkels mitgehört habe. Die 77-Jährige wurde dann gefragt, ob sie bei der Überführung der Betrüger helfen wolle. Sie solle dem falschen Enkel Geld zusagen. Die Geldübergabe würde dann durch die "Polizei" überwacht. So hätten die Betrüger als falsche Polizisten an das Geld gelangen können.

Doch sie hatten die Rechnung ohne die 77-Jährige gemacht. Denn die Seniorin blieb wachsam und skeptisch und verständigte die echte Polizei in Düsseldorf. So gelang es schließlich tatsächlich eine der Betrügerinnen festzunehmen. (lt)

