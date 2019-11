Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Vorsicht: Falsche Polizisten

Hamm (ots)

Sie geben sich als Polizisten aus: Dabei stehen sie auf der anderen Seite des Gesetzes. Statt Verbrechen zu verhindern und aufzuklären, begehen sie Straftaten. Denn sie versuchen, Hammer Bürger zu betrügen und zu bestehlen. Sie gaukeln ihnen vor, Polizisten zu sein und fragen beispielsweise nach vorhandenen Wertgegenständen.

Besonders aufdringlich war am Montagabend, 25. November 2019, ein Unbekannter in Mitte. Er griff nicht zum Telefonhörer, sondern tauchte sogar persönlich in der Ahornallee auf. Der Betrüger verschaffte sich Zugang zu einem Balkon und schlug mehrfach gegen die runtergezogenen Rollladen. Angeblich sei er Polizist. Die Anwohner verständigten daraufhin die echte Polizei. Der falsche Polizist konnte jedoch nicht mehr angetroffen werden.

Bleiben Sie ebenso wachsam wie die Anwohner. Geben Sie keine Informationen über Wertgegenstände und Vermögensverhältnisse heraus. Lassen Sie sich nicht dazu überreden, Wertgegenstände auszuhändigen. Wählen Sie im Verdachtsfall den Notruf unter 110 und lassen Sie bei Zweifeln keine fremden Personen in Ihr Haus. (lt)

