Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Versuchter Einbruch

Hamm-Uentrop (ots)

Unbekannte versuchten in der Zeit zwischen Donnerstag, 22. August, 20 Uhr und Freitag, 23. August, 11 Uhr, in ein Einfamilienhaus am Wilhelm-Westerhoff-Weg einzubrechen. Die Hausbewohner konnten Beschädigungen an einer Garagentür feststellen. Es entstand ein Sachschaden von rund 100 Euro. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen.(jb)

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell