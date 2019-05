Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bohmte: Unfallflucht in der Fliederkehre

Bohmte (ots)

Am Samstag ist in der Zeit zwischen 10.30 Uhr und 20.30 Uhr ein am Fahrbahnrand der Straße Fliederkehre geparkter silberner VW Touran angefahren worden. Der Verursacher kümmerte sich nicht um den Schaden und beging Unfallflucht. Hinweise in der Sache nimmt die Polizei in Bohmte unter der Telefonnummer 05471/9710 entgegen.

