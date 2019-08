Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Zwei Leichtverletzte bei Verkehrsunfall

Hamm-Werries (ots)

Bei einem Verkehrsunfall wurden am Sonntag, gegen 19.20 Uhr, auf dem Alten Uentroper Weg zwei Personen leicht verletzt. Eine 27-Jährige fuhr mit einem Opel Corsa in Fahrtrichtung Osten und beabsichtigte etwa 100 Meter vor der Straße Auf dem Placken zu wenden. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem nachfolgenden Motorrad Harley-Davidson eines 29-Jährigen. Der Mann musste mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Frau begibt sich ebenfalls in ärztliche Behandlung. Es entstand nicht unerheblicher Sachschaden. (ag)

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell