Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Mazda durch Unfall beschädigt; Verursacher flüchtet

Hamm - Rhynern (ots)

Ein grüner Mazda aus Hamm wurde am Mittwoch, 19. Juni, in der Zeit zwischen 18.20 Uhr und 19.45 Uhr, auf dem Parkplatz an der Unnaer Straße Ecke Molkereistraße beschädigt. Der / die Unfallverursacher(in) flüchtete von der Unfallstelle. Ein Zeuge hatte gesehen, dass ein schwarz-grüner PKW VW den Schaden verursacht haben soll. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter Telefon 02381 916-0 entgegen. Der Schaden an dem Mazda wurde auf etwa 5.000 Euro geschätzt. (fa)

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell