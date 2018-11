POL-NOM: 3 Verkehrsteilnehmer waren am Wochenende alkoholisiert unterwegs

Osterode (ots) - Herzberg/Pöhlde, 09.11.17, 23.50 Uhr -11.11.18, 01.35 Uhr

HERZBERG/PÖHLDE (US) Am Wochenende hatte die Polizei Herzberg viel zu tun. Insgesamt 3 Verkehrsteilnehmer waren in den Nachtstunden mit ihren Fahrzeugen alkoholisiert unterwegs. Am Freitag, gg. 23.50 Uhr, fuhr eine 29-Jähr. Frau aus Herzberg mit ihrem PKW zur Polizeistation Herzberg, um vor Ort ein Problem zu erörtern. Während des Gespräches stellten die Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft fest. Daraufhin stimmte sie einem freiwilligen Alkoholtest zu. Aufgrund des Wertes von über 1,6 Prom. wurde eine Blutprobe entnommen. Am Sonntag, gg. 21.25 Uhr, wurde der Polizei ein gestützter Radfahrer in Pöhlde, auf dem kommunalen Verbindungsweg nach Scharzfeld gemeldet. Wie sich herausstelle, war der 52-Jähr. Herzberger stark angetrunken und nicht mehr in der Lage, sein Fahrrad sicher zu führen. Auch hier wurde ein Alkoholtest durchgeführt, der einen Wert von über 1,8 Prom. anzeigte. Der RTW brachte den Mann vorsorglich ins Krankenhaus. Eine Blutprobe wurde entnommen. Nur knapp 2 ½ Stunden später wurde erneut ein Verkehrsteilnehmer betrunken angetroffen. Diesmal in Herzberg, am Sportplatz. Der 28-Jähr. Nienburger war mit seinem Fahrzeug unterwegs, obwohl er nicht mehr nüchtern war. Nachdem der Test über 2,5 Prom. ergab, wurde eine Blutprobe entnommen und die Beamten beschlagnahmten den Fahrzeugschlüssel sowie den Führerschein.

