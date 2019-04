Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Hamm-Rhynern (ots)

Ein unbekannter Mann versuchte am Mittwoch, 10. April, in ein Einfamilienhaus an der Illinger Straße einzubrechen. Eine Zeugin konnte beobachten, wie gegen 11.15 Uhr ein Mann erst mehrfach an der Haustür klingelte, dann an das Küchenfenster klopfte und später in den Garten des Hauses ging. Hier versuchte er, an einem Fenster den Rollladen hochzuschieben. Als ihm das nicht gelang, floh der Einbrecher. Er ist etwa 30 bis 40 Jahre alt, zirka 1,75 bis 1,80 Meter groß und von normaler Statur. Er hat kurze, dunkle Haare und einen Dreitagebart. Bei der Tat trug er eine schwarze Hose und ein schwarzes T-Shirt. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen. (bw)

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell