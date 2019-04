Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in Reihenhaus - Täter erbeuten Pedelec

Hamm-Herringen (ots)

Unbekannte Täter drangen in der Zeit zwischen Dienstag, 9. April, 23.30 Uhr, und Mittwoch, 10. April, 6.30 Uhr, in den Keller eines Reihenhauses an der Westfalenschleife ein. Aus den Kellerräumen wurde scheinbar nicht gestohlen. Trotzdem gingen die Einbrecher nicht leer aus. Sie nahmen ein im Garten stehendes schwarz-rotes Pedelec der Marke Pegasus mit. Hinweise auf Verdächtige nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen. (cg)

