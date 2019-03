BPOLP Potsdam: 11. Luftsicherheitstage: Die Zukunft der Luftsicherheit

Bundespolizeipräsidium (Potsdam)

11. Luftsicherheitstage: Die Zukunft der Luftsicherheit

Potsdam (ots)

Berlin/Potsdam: Die 11. Luftsicherheitstage des Bundespolizeipräsidiums und des Bundesverbandes der Luftsicherheitsunternehmen beschäftigten sich am zweiten Tag der Expertentagung mit der Zukunft der Luftsicherheit. Christoph de Vries, MdB eröffnete die Tagung zum Thema "Die Zukunft der Luftsicherheitskontrollen - sicher und effizient". Er machte deutlich, dass die von der Koalition angestrebten Veränderungen zur Effizienzsteigerung der Sicherheitskontrollen in erster Linie die Sicherheitsstandards mindestens erhalten müssten. Vorträge zur Sicherheitslage in Drittstaaten hielten Ministerialrat Dr. Karsten Kloth, Referatsleiter B3 im Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat, Polizeidirektor Ralf Pistor, Verbindungsbeamter der Bundespolizei in Ägypten, und Jürgen Faust, Leiter Sicherheit Lufthansa Airlines sowie Vortragender Legationsrat Boris Gehrke, stellvertretender Leiter des Krisenreaktionszentrums im Auswärtigen Amt.

Dazu führte Herr Dr. Kloth aus: "Terroristische Gruppierungen versuchen zunehmend das häufig geringe Luftsicherheitsniveau in Drittstaaten für Anschläge auf westliche Interessen zu nutzen. Diese Bedrohung erfordert ein enges und vertrauensvolles Zusammenwirken der staatlichen Stellen und der Luftverkehrsunternehmen. Mit dem Arbeitskreis "Luftsicherheit in Drittstaaten" haben wir erstmals eine Plattform für eine solche strukturierte Zusammenarbeit geschaffen."

Am Nachmittag widmete sich die Tagung dem aktuellen Thema der Bedrohung der Luftfahrt durch Drohnen. Mit ihrem Vortrag "Gefahr durch Drohnen an Flugplätzen - Detektions- und Abwehrmöglichkeiten" verdeutlichten Achim Friedl, Vorsitzender des Vorstandes UAV DACH e.V. - Verband für unbemannte Luftfahrt und RA Dr. Ulrich Dieckert, DIECKERT Recht und Steuern, die Herausforderungen die zukünftig mit Drohnen verbunden sind.

Außerdem informierte Christian Schneider, Sachverständiger für Zufahrtsschutz, Initiative Breitscheidplatz GmbH, über Fahrzeugterrorabwehr an Flughäfen - Wirksamer Zufahrtsschutz durch ISO IWA 14-2. Die Hauptgeschäftsführerin ASSA-I - Aviation Security Services Association - International, Catherine Piana informierte über das Thema Insider Threats.

