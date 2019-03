Bundespolizeipräsidium (Potsdam)

BPOLP Potsdam: Das Bundespolizeipräsidium und der Bundesverband der Luftsicherheitsunternehmen haben zu den 11. Luftsicherheitstagen nach Potsdam geladen.

Potsdam (ots)

"Erneut treffen sich ab heute wieder rund 300 Luftfahrtexperten um sich über die aktuellen Themen und Herausforderungen unserer Branche auszutauschen", so BDLS-Präsident Udo Hansen zu Veranstaltungsbeginn. Die zweitägige Fachtagung steht in diesem Jahr unter dem Motto "Sicherheit durch Qualität und Innovation" und bietet spannende Einblicke in die Luftsicherheit.

Dr. Dieter Romann, Präsident des Bundespolizeipräsidiums, und Udo Hansen, Präsident des BDLS, eröffneten die Veranstaltung.

Dazu der Präsident des Bundespolizeipräsidiums, Dr. Romann an die Kooperationspartner: "Die aktuellen Herausforderungen können wir nur gemeinsam als Team in der Luftsicherheit im Dienst für den Bürger erfolgreich bewältigen. Ohne Sicherheit kein ziviler Luftverkehr!"

Die Fachteilnehmer aus Unternehmen, Behörden und Verbänden können sich am ersten Tagungstag auf spannende Beiträge u. a. zu aktuellen Entwicklungen in der Luftsicherheit von Ministerialdirigentin Dagmar Busch, Leiterin der Abteilung Angelegenheiten der Bundespolizei im Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat, zur Steuerung und Durchführung von Luftsicherheitskontrollen in den Niederlanden von Robert Moerland National Coordinator for Security and Counterterrorism, aus dem Ministry of Justice and Security der Niederlande und eine Podiumsdiskussion zum Thema "Qualität gewährleisten trotz wachsenden Kontrolldrucks" mit Dr. Arina Freitag, Geschäftsführerin Flughafen Stuttgart Dr. Michael Engel, Geschäftsführer des BDF Nicole Oppermann, Geschäftsführerin der DSW Deutscher Schutz- und Wachdienst GmbH + Co. KG Polizeidirektor Michael Dewenter, Stabsbereichsleiter Einsatz der Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt/Main freuen.

Das vollständige Programm der 11. Luftsicherheitstage finden Sie hier: https://www.bdls.aero/images/Luftsicherheitstage/2019/2019_0305_Programm_LS_neu.pdf

