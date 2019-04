Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Zwei Hunde aus Tierasyl gestohlen

Hamm-Mitte (ots)

Unbekannte drangen in der Zeit zwischen Dienstag, 9. April, 13 Uhr, und Mittwoch, 10. April, 7.15 Uhr, in das städtische Tierasyl an der Grünstraße ein. Die Einbrecher überwanden mit einer Leiter den Zaun um das Gelände und stahlen zwei Hunde. Hinweise auf die Hundediebe nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen. (cg)

