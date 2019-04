Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Zeuge sieht flüchtenden Einbrecher

Hamm-Uentrop (ots)

Einen flüchtenden Einbrecher sah ein aufmerksamer 12-Jähriger am Dienstag, 9. April, gegen 17.45 Uhr, in einem Mehrfamilienhaus an der Lippestraße unweit der Legienstraße. Der Unbekannte war zuvor in eine Obergeschosswohnung eingedrungen und hatte Bargeld gestohlen. Nach dem Einbruch verließ der Täter die Wohnung und wollte flüchten. Hierbei wurde er vom Zeugen gesehen und angesprochen. Der Ertappte entfernte sich anschließend mit Beute in unbekannte Richtung. Er ist etwa 30 Jahre alt, sah südosteuropäisch aus und hatte schwarze Haare. Hinweise auf den Einbrecher nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen. (cg)

