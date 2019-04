Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Herrenloses Kanu löst Polizeieinsatz aus

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Ein herrenloses Kanu hat am Dienstag, 9. April, einen Einsatz von Polizei und Feuerwehr ausgelöst. Gegen 18 Uhr sah ein Zeuge nahe der Straße Am Lausbach das Kanu kieloben in der Lippe treiben und alarmierte die Polizei. Zusammen mit der Feuerwehr konnte das leere Boot geborgen werden. Vorsichtshalber suchten Taucher die Lippe nach eventuell verunglückten Personen ab. Auch ein Polizeihubschrauber wurde angefordert, um bei der Suche zu helfen. Diese verlief ergebnislos. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass das Kanu von Unbekannten unbefugt zu Wasser gelassen wurde und unbesetzt über die Lippe trieb. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen. (bw)

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell