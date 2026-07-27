POL-GM: Handtasche aus Wohnung gestohlen

Hückeswagen (ots) - Auf einem Campingplatz an der Straße "Käfernberg" kam es am späten Samstagabend (25. Juli) zu einem Brandgeschehen, bei dem die Fassade eines Kiosks beschädigt wurde. Gegen 23:40 Uhr geriet ein Kunststoffmülleimer in Brand, welcher neben dem Kiosk stand. Durch die Hitze- und Brandentwicklung wurden die hölzerne Fassade des Kiosks sowie das Vordach beschädigt. Als die Polizei auf dem ...

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