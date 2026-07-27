Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: Handtasche aus Wohnung gestohlen
Wiehl (ots)
Zwischen 22 Uhr am Samstag (25. Juli) und 05:30 Uhr am Sonntag haben Unbekannte eine Handtasche aus einer Erdgeschosswohnung in der Straße "Auf der nassen Höhe" entwendet. Während die Bewohnerin schlief, gelangten die Unbekannten über die Terrassentür in die Wohnung. Hinweise nimmt die zentrale Ermittlungsgruppe Wohnungseinbruch unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergsicher-kreis@polizei.nrw.de entgegen.
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