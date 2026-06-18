Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Polizei ermittelt nach mutmaßlichem Angriff auf Landtagsabgeordneten in Rostock

Rostock (ots)

Die Kriminalpolizeiinspektion hat Ermittlungen aufgenommen, nachdem es in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag im Rostocker Stadtgebiet zu einem körperlichen Angriff auf einen 51-jährigen Mann gekommen sein soll.

Nach bisherigen Erkenntnissen soll der Landtagsabgeordnete Michael Meister (AfD) gegen 23:50 Uhr in der Bleicherstraße von zwei bislang unbekannten männlichen Personen angesprochen sowie im weiteren Verlauf körperlich angegriffen und am Arm verletzt worden sein. Der 51-Jährige verständigte anschließend selbstständig die Polizei.

Zur Spurensicherung kamen unter anderem Kräfte des Kriminaldauerdienstes zum Einsatz. Die weiteren Ermittlungen werden durch den polizeilichen Staatsschutz der Kriminalpolizeiinspektion Rostock wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung geführt. Weitere Informationen sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Die Polizei bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zum Tatgeschehen beziehungsweise zu möglichen Tatverdächtigen geben können, sich bei der Kriminalpolizei Rostock unter der Telefonnummer 0381 4916-1616, der Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

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