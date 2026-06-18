Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Polizei stellt Tatverdächtigen nach Brand eines Erdbeer-Verkaufsstandes

Rostock (ots)

Nach dem Inbrandsetzen eines Erdbeer-Verkaufsstandes im Rostocker Stadtteil Evershagen konnte die Polizei in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag einen Tatverdächtigen ermitteln.

Gegen 02:30 Uhr wurden Polizeibeamte durch einen Zeugen über einen Brand in der Bertolt-Brecht-Straße/Ecke Ehm-Welk-Straße informiert. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte der Zeuge zuvor einen lauten Knall wahrgenommen und anschließend Flammen aus dem Verkaufsstand aufsteigen sehen. Zudem beobachtete er mehrere dunkel bekleidete Personen, die sich vom Tatort entfernten.

Die alarmierte Berufsfeuerwehr Rostock konnte den Brand löschen. Der Erdbeer-Verkaufsstand wurde durch das Feuer vollständig zerstört. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt.

Im Zuge der umgehend eingeleiteten Nahbereichsfahndung konnten Polizeibeamte einen Tatverdächtigen stellen. Dabei handelt es sich um einen 16-jährigen deutschen Jugendlichen aus Rostock. Im Zuge der weiteren Maßnahmen stellte sich zudem heraus, dass der von ihm genutzte E-Scooter nach einem Diebstahl zur Fahndung ausgeschrieben war.

Der Kriminaldauerdienst Rostock sicherte Spuren am Tatort. Zudem werden vorhandene Videoaufzeichnungen aus dem Umfeld des Tatortes ausgewertet. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen wegen des Verdachts der vorsätzlichen Brandstiftung sowie des Diebstahls aufgenommen. Darüber hinaus wird geprüft, ob weitere Personen an der Tat beteiligt gewesen sein könnten.

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