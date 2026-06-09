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Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Zwei Leichtverletzte nach Verkehrsunfall in Hagenburg

Hagenburg (ots)

(Thi) Am Montagvormittag gegen 09:45 Uhr kam es im Kreuzungsbereich Birkenstraße/Düdinghäuser Weg in Hagenburg zu einem Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 82-jährige VW-Fahrerin die Birkenstraße in Richtung Am Eichkamp. Im Kreuzungsbereich zum Düdinghäuser Weg übersah sie eine von rechts kommende und vorfahrtberechtigte 54-jährige Opel-Fahrerin. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.

Beide Fahrerinnen erlitten leichte Verletzungen. Die Fahrzeuge wurden durch den Unfall erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden.

Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Nina Hundeshagen-Engelke
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

E-Mail: nina.hundeshagen-engelke@polizei.niedersachsen.de
Telefon: 05021-9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

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