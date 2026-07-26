Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Kiosk bei Brand auf Campingplatz beschädigt

Hückeswagen (ots)

Auf einem Campingplatz an der Straße "Käfernberg" kam es am späten Samstagabend (25. Juli) zu einem Brandgeschehen, bei dem die Fassade eines Kiosks beschädigt wurde.

Gegen 23:40 Uhr geriet ein Kunststoffmülleimer in Brand, welcher neben dem Kiosk stand. Durch die Hitze- und Brandentwicklung wurden die hölzerne Fassade des Kiosks sowie das Vordach beschädigt. Als die Polizei auf dem Campingplatz eintraf, war das Feuer bereits durch Gäste des Campingplatzes und die freiwillige Feuerwehr Hückeswagen gelöscht worden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergsicher-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

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