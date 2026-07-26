Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Unbekannte brechen in Firma ein

Bergneustadt (ots)

Zwischen 23:34 Uhr am 23. Juli und 01:02 Uhr am 24. Juli (Freitag) sind drei Unbekannte in eine Firma in der Frümbergstraße in Wiedenest eingebrochen. Die Einbrecher schlugen den Fenstereinsatz eines Rolltors ein, konnten das Tor daraufhin öffnen und in die Lagerhalle eindringen. Im Inneren öffneten und durchwühlten sie diverse Schränke und stahlen eine elektronische Akkusäge. Ob sie darüber hinaus noch Beute machten, muss noch ermittelt werden.

Auf Videoaufzeichnungen ist zu sehen, wie sich drei vermummte Personen, augenscheinlich männlichen Geschlechts, mit Taschenlampen in der Lagerhalle bewegen. Einer der Tatverdächtigen war mit einer hellen Hose und einem hellen Oberteil bekleidet, ein Weiterer trug eine dunkle Hose und einen dunklen Pullover. Der dritte Unbekannte war mit einer hellgrauen Hose und einem dunklen Pullover bekleidet.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergsicher-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

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