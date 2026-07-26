Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Einbrecher in Waldbröl unterwegs

Waldbröl (ots)

Unbekannte sind in der Nacht auf Samstag (25. Juli) in einen Betrieb für Metallbau in der Marie-Curie-Straße im Waldbröler Industriegebiet eingebrochen. Um 00:30 Uhr erhielt die Inhaberin der Firma eine Benachrichtigung der Überwachungskameras auf ihr Mobiltelefon. Die Inhaberin sah das Videomaterial daraufhin ein und konnte in der Industriehalle Taschenlampenschein ausmachen und Geräusche wahrnehmen. Sie alarmierte sofort die Polizei.

Trotz umfangreicher Suchmaßnahmen mit einem Polizeihund und unter Einsatz eines Polizeihubschraubers konnten die Einbrecher nicht mehr angetroffen werden. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme stellten die Beamten fest, dass die Unbekannten eine Tür zur Industriehalle aufgebrochen - und bereits Kisten mit Metallen, Werkzeugen, Bohrern und Spulen zum Abtransport vorbereitet hatten. Ihr Auto hatten die Einbrecher augenscheinlich vor der Halle zurückgelassen. Das Fahrzeug mit litauischem Kennzeichen wurde durch die Polizei sichergestellt. Ob die flüchtigen Personen etwas stehlen konnten, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergsicher-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

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