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Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Kriminelle in Herreshagen unterwegs

Gummersbach (ots)

Gegen 1:10 Uhr am 16. Juli (Donnerstag) kletterten drei Unbekannte über den Zaun eines Montagebetriebs in der Windhagener Straße und machten sich an den Überwachungskameras zu schaffen. Die maskierten Personen hielten sich für etwa zehn Minuten auf dem Gelände auf, bevor sie die Örtlichkeit wieder verließen. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts gestohlen.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Telefon: 02261 8199-1211
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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