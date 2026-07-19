Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: Kriminelle in Herreshagen unterwegs
Gummersbach (ots)
Gegen 1:10 Uhr am 16. Juli (Donnerstag) kletterten drei Unbekannte über den Zaun eines Montagebetriebs in der Windhagener Straße und machten sich an den Überwachungskameras zu schaffen. Die maskierten Personen hielten sich für etwa zehn Minuten auf dem Gelände auf, bevor sie die Örtlichkeit wieder verließen. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts gestohlen.
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