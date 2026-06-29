Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Unbekannter Mann fertigt Fotos von Frauen und zeigt den Hitlergruß

Diez, Baggersee (ots)

Am gestrigen Sonntag wird die Polizeiinspektion Diez um 18:30 Uhr darüber informiert, dass sich am Baggersee in Diez ein Mann aufhalte, der mit seinem Handy Fotos von Frauen im Bikini gefertigt habe. Als er auf dieses Verhalten von einem Mann angesprochen worden sei beleidigte er diesen als "Nazi". Zudem hob er den rechten Arm zum "Hitlergruß". Nach einem kurzen Wortgefecht entfernte sich der Täter. Auch die drei betroffenen Frauen konnten nicht mehr angetroffen werden. Der Täter wird wie folgt beschrieben:

- ca. 40 bis 50 Jahre alt, - korpulent, - Glatze mit wenigen kurzen Haarstoppeln an der Kopfaußenseite, - bekleidet mit einer schwarzen Badehose und einem blauen T-Shirt, - sprach mit russischem Akzent.

Wer kann Hinweise zu dem Mann geben? Weiterhin werden die drei Frauen gebeten, sich bei der Polizei Diez zu melden.

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