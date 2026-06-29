PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Montabaur mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Unbekannter Mann fertigt Fotos von Frauen und zeigt den Hitlergruß

Diez, Baggersee (ots)

Am gestrigen Sonntag wird die Polizeiinspektion Diez um 18:30 Uhr darüber informiert, dass sich am Baggersee in Diez ein Mann aufhalte, der mit seinem Handy Fotos von Frauen im Bikini gefertigt habe. Als er auf dieses Verhalten von einem Mann angesprochen worden sei beleidigte er diesen als "Nazi". Zudem hob er den rechten Arm zum "Hitlergruß". Nach einem kurzen Wortgefecht entfernte sich der Täter. Auch die drei betroffenen Frauen konnten nicht mehr angetroffen werden. Der Täter wird wie folgt beschrieben:

   - ca. 40 bis 50 Jahre alt,
   - korpulent,
   - Glatze mit wenigen kurzen Haarstoppeln an der Kopfaußenseite,
   - bekleidet mit einer schwarzen Badehose und einem blauen T-Shirt,
   - sprach mit russischem Akzent.

Wer kann Hinweise zu dem Mann geben? Weiterhin werden die drei Frauen gebeten, sich bei der Polizei Diez zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diez

Telefon: 06432-601-0

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Montabaur mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Montabaur
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Montabaur
Alle Meldungen Alle
  • 28.06.2026 – 21:20

    POL-PDMT: Verkehrsunfall unter Alkoholeinwirkung

    Montabaur (ots) - Am Sonntag, 28.06.2026, gegen 18:25 Uhr, befuhr ein 33-jähriger Mann aus der Verbandsgemeinde Wirges die Elgendorfer Straße, in Montabaur und beabsichtigte nach links in die Von-Bodelschwing-Straße abzubiegen. Dabei kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte ein Verkehrszeichen. Bei der Unfallaufnahme konnten die eingesetzten Beamten feststellen, dass der Fahrzeugführer nicht unerheblich ...

    mehr
  • 28.06.2026 – 20:12

    POL-PDMT: Verkehrsunfall mit verletztem Kind

    Herschbach UWw (ots) - Am Sonntag, 28.06.2026, gegen 16:58 Uhr beabsichtigte eine 43-jährige Frau aus der Verbandsgemeinde Dierdorf in eine Hofeinfahrt einer Parzelle des Campingplatzes in Herschbach einzufahren. Dabei übersah sie ein 12-jähriges Mädchen, dass in der Hofeinfahrt, im Schatten, lag. Die 12-jährige wurde von dem Pkw überrollt. Nach derzeitigem Kenntnisstand erlitt das Kind keine lebensbedrohlichen ...

    mehr
  • 27.06.2026 – 18:21

    POL-PDMT: Brand eines Anhängers

    Norken (ots) - Norken. Am Samstag, 27.06.26, 17:15 Uhr, wurden die Einsatzkräfte zum Brand eines Anhängers in Norken, auf einem Feldweg an der Kreisstraße 26, alarmiert. Ein mit Meterholz beladener landwirtschaftlicher Anhänger war vermutlich infolge der Hitzeeinwirkung in Vollbrand geraten. Der Brand konnte durch die Feuerwehr zügig abgelöscht werden. Personen kamen nicht zu Schaden. Der Brandschaden wurde auf einen niedrigen 4-stelligen Bereich geschätzt. Im Einsatz ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren