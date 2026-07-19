Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Drei Hähne in Wiedenest gestohlen

Bergneustadt (ots)

Auf Federvieh hatten es Unbekannte am vergangenen Samstag (18. Juli) abgesehen. Zwischen 5 Uhr und 9 Uhr stahlen sie aus einem Hühnerverschlag in der Olper Straße drei Hähne. Die Kriminellen entkamen unerkannt mit ihrer gefiederten Beute.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

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