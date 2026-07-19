Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: Drei Hähne in Wiedenest gestohlen
Bergneustadt (ots)
Auf Federvieh hatten es Unbekannte am vergangenen Samstag (18. Juli) abgesehen. Zwischen 5 Uhr und 9 Uhr stahlen sie aus einem Hühnerverschlag in der Olper Straße drei Hähne. Die Kriminellen entkamen unerkannt mit ihrer gefiederten Beute.
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