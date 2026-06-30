PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Zwei Verkehrsunfälle in Alperbrück binnen einer Stunde

POL-GM: Zwei Verkehrsunfälle in Alperbrück binnen einer Stunde
  • Bild-Infos
  • Download
  • Ein weiterer Medieninhalt

Wiehl (ots)

Am Dienstagvormittag (30. Juni), zwischen 11 Uhr und 12 Uhr, kam es in der Ortschaft Alperbrück zu zwei Verkehrsunfällen.

Ein 22-jähriger Motorradfahrer aus Wiehl fuhr gegen 12 Uhr auf der L336 von Wiehl kommend in Richtung Bomig. Vor ihm fuhr eine 27-Jährige aus Nümbrecht mit ihrem Auto. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr der 22-Jährige auf den Pkw der 27-Jährigen auf. Dabei stürzte er und zog sich schwere Verletzungen zu. Er kam in ein Krankenhaus. Die L336 musste für die Dauer der Unfallaufnahme in Fahrtrichtung Bomig, bis ca. 14 Uhr gesperrt werden. Der Unfall ereignete sich unweit der Einmündung zur L341.

Kaum eine Stunde zuvor (11:05 Uhr) fuhr eine 87-jährige Wiehlerin mit ihrem BMW auf das Gelände einer Tankstelle an der Einmündung L336/L341. Beim Heranfahren an die Zapfsäulen kollidierte der BMW der 87-Jährigen mit dem Heck eines stehenden VW. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der VW auf ein Motorrad geschoben, welches dann wiederum gegen die Front eines stehenden Porsches stieß. Glück im Unglück - verletzt wurde niemand, es blieb beim Sachschaden. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Telefon: 02261 8199-1211
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 30.06.2026 – 13:27

    POL-GM: Polizei warnt aus aktuellem Anlass vor Schockanrufen

    Oberbergischer Kreis (ots) - Am heutigen Dienstag (30. Juni) werden der Polizei im Oberbergischen vermehrt Schockanrufe gemeldet. Die Polizei rät eindringlich: Legen Sie bei verdächtigen Anrufen sofort auf! Die Polizei, Staatsanwaltschaft oder andere Behörden verlangen am Telefon niemals die Herausgabe von Bargeld, Gold oder Wertgegenständen und fordern auch keine Kautionen ein. Lassen Sie zudem niemals Handwerker ...

    mehr
  • 30.06.2026 – 10:47

    POL-GM: Einbruch im Industriegebiet

    Lindlar (ots) - Zwischen dem 27. Juni, 16:00 Uhr, und dem 29. Juni (Montag), 8:00 Uhr, waren Unbekannte im Industriegebiet in Lindlar-Bolzenbach unterwegs. In der Straße "Am Sägewerk" öffneten sie gewaltsam die Eingangstür einer Firma und versuchten dann, das Schloss einer Zwischentür aufzubohren. Ohne Erfolg - die Kriminellen machten keine Beute. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der ...

    mehr
  • 30.06.2026 – 10:46

    POL-GM: Anwohner ertappt Einbrecher

    Gummersbach (ots) - Unbekannte gelangten am späten Montagabend (30. Juni) auf das Gelände eines Energieversorgers in der Lichtstraße in Dieringhausen. Ein Anwohner bemerkte gegen 22:45 Uhr drei Personen, die auf dem Werksgelände umherliefen und an Kabeltrommeln herumhantierten. Der Anwohner rief den Unbekannten etwas zu, worauf diese zwar erwiderten, dass alles in Ordnung sei, jedoch offensichtlich aufgeschreckt dann ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren