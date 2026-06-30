Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Zwei Verkehrsunfälle in Alperbrück binnen einer Stunde

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Wiehl (ots)

Am Dienstagvormittag (30. Juni), zwischen 11 Uhr und 12 Uhr, kam es in der Ortschaft Alperbrück zu zwei Verkehrsunfällen.

Ein 22-jähriger Motorradfahrer aus Wiehl fuhr gegen 12 Uhr auf der L336 von Wiehl kommend in Richtung Bomig. Vor ihm fuhr eine 27-Jährige aus Nümbrecht mit ihrem Auto. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr der 22-Jährige auf den Pkw der 27-Jährigen auf. Dabei stürzte er und zog sich schwere Verletzungen zu. Er kam in ein Krankenhaus. Die L336 musste für die Dauer der Unfallaufnahme in Fahrtrichtung Bomig, bis ca. 14 Uhr gesperrt werden. Der Unfall ereignete sich unweit der Einmündung zur L341.

Kaum eine Stunde zuvor (11:05 Uhr) fuhr eine 87-jährige Wiehlerin mit ihrem BMW auf das Gelände einer Tankstelle an der Einmündung L336/L341. Beim Heranfahren an die Zapfsäulen kollidierte der BMW der 87-Jährigen mit dem Heck eines stehenden VW. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der VW auf ein Motorrad geschoben, welches dann wiederum gegen die Front eines stehenden Porsches stieß. Glück im Unglück - verletzt wurde niemand, es blieb beim Sachschaden. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell