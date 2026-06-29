Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Diebe plündern Hofladen-Kasse

Reichshof (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag (28./29. Juni) hat ein Dieb die Geldkassette eines Hofladens in der Straße "Am Eichenholz" geplündert. Der Landwirt hörte gegen 01:30 Uhr Motorgeräusche. Als er aus dem Fenster schaute, sah er, wie ein dunkler Volvo Kombi mit polnischem Kennzeichen anhielt und ein etwa 1,90 Meter großer, schlanker Mann zum Hofladen ging. Kurze Zeit später fuhr der Mann in Richtung Allenbach davon. Als der Landwirt zum Lädchen ging, stellte er fest, dass die Geldkassette aufgebrochen worden war und Kleingeld fehlte. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

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