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Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Sexuelle Erpressung nach Flirt im Internet

Oberbergischer Kreis; Radevormwald; Gummersbach (ots)

Immer wieder werden bei der Polizei Erpressungen im Zusammenhang mit dem Versand von Nacktbildern angezeigt.

Kürzlich wurde ein 20-Jähriger aus Radevormwald Opfer dieser Masche, die als Sextortion bekannt ist. Der 20-Jährige hatte auf einer Social Media Plattform mit einer ihm unbekannten Frau geschrieben. Sie schickten sich gegenseitig Nacktbilder. Plötzlich änderte sich der Ton der Unbekannten und sie drohte seine Bilder zu veröffentlichen und verlangte Geld für das löschen der Bilder. In seiner Not ging der junge Mann darauf ein, was allerdings nicht weiterhalf, da kurz darauf eine weitere Geldforderung auf ihn zukam. Da entschloss er sich zur Polizei zu gehen.

Über eine Dating-App lernte ein 21-jähriger Gummersbacher kürzlich eine Frau kennen. Er ließ sich auf einen Videoanruf ein, bei dem er sich auch nackt zeigte. Was er nicht wusste, die Unbekannte hatte den Videoanruf aufgezeichnet. Sie forderte einen vierstelligen Geldbetrag, andernfalls würde sie das Video an seine Social Media Kontakte weiterleiten. Der 21-Jährige ging nicht darauf ein und erstatte Anzeige.

Die Polizei rät niemals Nacktaufnahmen zu verschicken oder Entblößungen in Chats zuzustimmen. Überprüfen Sie regelmäßig Ihre Account- und Privatsphäreneinstellungen und seien Sie zurückhaltend mit der Veröffentlichung persönlicher Daten wie Anschrift, Geburtsdatum oder Arbeitgeber. Falls Sie bereits erpresst werden, rät die Polizei, kein Geld zu überweisen, denn die Erpressung hört nach der Zahlung meistens nicht auf. Nehmen Sie Kontakt zu Ihrer lokalen Polizeidienststelle auf und erstatten Sie Anzeige.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02261/8199-1212
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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