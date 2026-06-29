Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: Pedelecfahrerin bei Unfall lebensgefährlich verletzt
Waldbröl (ots)
Eine 27-Jährige aus Waldbröl hat sich bei einem Alleinunfall auf einem Land- und Forstwirtschaftsweg lebensgefährliche Verletzungen zugezogen. Die 27-Jährige fuhr gegen 21:20 Uhr mit einem weiteren Pedelecfahrer auf dem Weg zwischen der Westerwaldstraße und der Eisenstraße. Aus ungeklärter Ursache stürzte die 27-Jährige. Dabei verletzte sie sich so schwer, dass sie zunächst in das Waldbröler Krankenhaus kam und von dort aus nach Köln gebracht wurde.
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