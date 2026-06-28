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Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Unfall mit schwer verletztem Kleinkraftradfahrer

Waldbröl (ots)

Auf der B256 bei Waldbröl-Mühlenbach ist am Freitag (26. Juni) ein 17-Jähriger aus Hennef mit seinem Kleinkraftrad gestürzt. Der 17-Jähige fuhr gegen 15:55 Uhr auf der B256 in Richtung Waldbröl, als er aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abkam. Er geriet in einen angrenzenden Bachlauf und kollidierte dort mit einem querliegenden Baum. Der 17-Jährige zog sich bei dem Unfall schwere Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02261/8199-1212
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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