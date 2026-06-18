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Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Tatverdächtige nach Bagger-Diebstahl vorläufig festgenommen

Gummersbach (ots)

Von einer Baustelle an der Kreuzung Am Sonnenberg/Breitestraße haben Unbekannte zwischen 17 Uhr am Montag (15. Juni) und Dienstagmorgen einen Bagger und einen Radlader gestohlen. Über ein GPS System konnte ein Mitarbeiter den Bagger auf einem Parkplatz am Talsperrenweg in Bergneustadt orten. Im Laufe der weiteren Ermittlungen konnten zwei Tatverdächtige vorläufig festgenommen werden. Es handelt sich um einen 34-Jährigen aus Düsseldorf und einen 41-Jährigen aus Gummersbach. Der entwendeten Baustellenfahrzeuge wurden sichergestellt.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02261/8199-1212
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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