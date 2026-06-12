Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Zusammenstoß zwischen Auto und Pedelec

Waldbröl (ots)

Nahe des Kreisverkehrs "Brölstraße/Talstraße" ereignete sich am 11. Juni gegen 17:35 Uhr ein Verkehrsunfall, bei dem ein 70-jähriger Pedelecfahrer aus Waldbröl verletzt wurde. Ein 32-Jähriger wollte mit seinem Auto von einer Grundstücksausfahrt über den Geh- und Radweg hinweg auf die Talstraße einfahren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem 70-Jährigen, welcher auf dem Radweg in Richtung Kreisverkehr "Talstraße/Vennstraße" unterwegs war. Der Radfahrer kam zu Fall, stürzte auf die Fahrbahn und zog sich schwere Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Der 32-jährige Nümbrechter blieb unverletzt.

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