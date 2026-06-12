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Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Werkzeug bei Einbruch erbeutet

Hückeswagen (ots)

Vom 10. auf den 11. Juni (Donnerstag) haben Kriminelle auf einem Firmengelände in der Röntgenstraße in Wiehagen ihr Unwesen getrieben. Die Unbekannten öffneten gewaltsam zwei Baucontainer, indem sie die Türgriffe herausrissen und die Vorhängeschlösser entfernten. Ob aus den Containern etwas gestohlen wurde, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme nicht fest. Von der Ladefläche eines abgestellten Firmenwagens stahlen die unbekannten Täter einen Stemmhammer. An zwei Fahrzeugen schlugen sie die Seitenscheiben ein und ließen an zwei weiteren Autos die Luft aus den Vorderreifen. Aus dem Innenraum eines unverschlossenen Firmenautos erbeuteten sie diverse Werkzeuge wie Bohrmaschinen, Winkelschleifer und Akkubohrer. Auch eine auf dem Gelände abgestellte Rüttelplatte transportierten die Einbrecher ab. Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung. Die entstandene Schadenssumme wird auf einen mittleren fünfstelligen Betrag geschätzt.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Telefon: 02261 8199-1211
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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