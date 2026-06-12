PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Einbrecher im Industriegebiet unterwegs

Gummersbach (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (10./11. Juni) waren Unbekannte in der Straße "Höfer-Ohl" in Vollmerhausen unterwegs. Die Unbekannten beschädigten den Schließzylinder an der Tür eines Bürocontainers einer Dienstleistungsfirma und erbeuteten die Kaffeekasse sowie eine niedrige vierstellige Bargeldsumme. In die Räumlichkeiten einer weiteren Firma drangen die Einbrecher ein, indem sie das Gitter eines Fensters abschraubten und dieses dann aufhebelten. Im Inneren brachen sie Büroschränke auf und durchwühlten diese. Die Kriminellen wurden nicht fündig - sie verließen das Gebäude ohne Beute. Auch bei einem dritten Betrieb, hatten die Unbekannten keinen Erfolg. Sie brachen den Schließzylinder einer Bungalowtür heraus und durchwühlten die Büroräume. Die Einbrecher entkamen unerkannt.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Telefon: 02261 8199-1211
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 11.06.2026 – 11:00

    POL-GM: Einbruch in Frisörsalon

    Waldbröl (ots) - Vom 9. Juni auf den 10. Juni (Mittwoch) sind Unbekannte in einen Frisörsalon in der Kaiserstraße eingebrochen. In den Räumlichkeiten durchwühlten sie das Büro und stahlen einen transportablen Tresor. Was sich in dem Tresor befand, muss noch ermittelt werden. Die Einbrecher entkamen unerkannt. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de ...

    mehr
  • 11.06.2026 – 11:00

    POL-GM: Kriminelle in Pochwerk und Derschlag unterwegs

    Reichshof; Gummersbach (ots) - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (9./10. Juni) haben Unbekannte in der Eckenhagener Straße in Derschlag und in der Straße "Am Fröschepuhl" ihr Unwesen getrieben. "Am Fröschepuhl" versuchten sie erfolglos, die Kellertür eines Einfamilienhauses aufzubrechen und öffneten ein unverschlossenes Garagentor sowie ein nicht verschlossenes Auto. Beute machten sie nicht. Aus einer ...

    mehr
  • 11.06.2026 – 11:00

    POL-GM: Unfall beim Abbiegen - 15-Jährige leicht verletzt

    Hückeswagen (ots) - Eine 41-jährige Wermelskirchenerin war am Mittwoch (10. Juni) mit ihrem Audi auf der Kölner Straße in Richtung der Hückeswagener Innenstadt unterwegs. In gleicher Richtung fuhr eine 15-Jährige aus Wermelskirchen mit ihrem Moped. Gegen 7:30 Uhr verlangsamte die 41-Jährige ihre Fahrt, um nach links auf einen Parkplatz abzubiegen. Beim Abbiegen kam es zum Zusammenstoß mit der 15-Jährigen auf ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren