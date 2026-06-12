Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Einbrecher im Industriegebiet unterwegs

Gummersbach (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (10./11. Juni) waren Unbekannte in der Straße "Höfer-Ohl" in Vollmerhausen unterwegs. Die Unbekannten beschädigten den Schließzylinder an der Tür eines Bürocontainers einer Dienstleistungsfirma und erbeuteten die Kaffeekasse sowie eine niedrige vierstellige Bargeldsumme. In die Räumlichkeiten einer weiteren Firma drangen die Einbrecher ein, indem sie das Gitter eines Fensters abschraubten und dieses dann aufhebelten. Im Inneren brachen sie Büroschränke auf und durchwühlten diese. Die Kriminellen wurden nicht fündig - sie verließen das Gebäude ohne Beute. Auch bei einem dritten Betrieb, hatten die Unbekannten keinen Erfolg. Sie brachen den Schließzylinder einer Bungalowtür heraus und durchwühlten die Büroräume. Die Einbrecher entkamen unerkannt.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

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