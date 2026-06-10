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Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Verkehrsunfall auf der K1

POL-GM: Verkehrsunfall auf der K1
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Hückeswagen (ots)

Am Mittwochmorgen (10. Juni) kam es auf der Wiehagener Straße (K1) zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 42-Jähriger aus Remscheid und ein 26-jähriger Hückeswagener verletzt wurden. Der Remscheider war mit seinem Skoda auf der Wiehagener Straße in Richtung Hückeswagen unterwegs, als er gegen 6:45 Uhr den rechtsseitigen Bordstein touchierte. Der Skoda geriet ins Schleudern und kollidierte mit dem entgegenkommenden Audi des Hückeswageners. Durch den Zusammenstoß wurde der 42-Jährige schwer und der 26-Jährige leicht verletzt. Rettungskräfte brachten die verunfallten Autofahrer in ein Krankenhaus. Die beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Da Betriebsstoffe ausgelaufen waren, wurde die Fahrbahn durch eine Spezialfirma gereinigt. Die K1 musste für die Dauer der Unfallaufnahme, von ca. 7:00 Uhr bis 9:45 Uhr voll gesperrt werden.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Telefon: 02261 8199-1211
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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