Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Wohnungseinbruch in Wipperfürth

Wipperfürth (ots)

Im Zeitraum von Mittwoch (3. Juni), 11:00 Uhr, bis Dienstag (9. Juni), 21:30 Uhr, sind Unbekannte in eine Wohnung in der Flurstraße eingebrochen. Die Einbrecher durchwühlten die Räumlichkeiten, öffneten Schränke und Schubladen und verteilten Dekorationsartikel und Kleidungsstücke auf dem Boden. Ob etwas gestohlen wurde, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Hinweise nimmt die zentrale Ermittlungsgruppe Wohnungseinbruch unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

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